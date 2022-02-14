Ukrayna’dan ABD Başkanı’na davet

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı gerginliği düşürmek için Kiev'e davet etti. Öte yandan Rusya, gerilimin had safhada olduğu bölgede tatbikatlarını sürdürüyor. Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.