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Ukrayna'dan ABD Başkanı'na davet

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2022 14:38
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı gerginliği düşürmek için Kiev'e davet etti. Öte yandan Rusya, gerilimin had safhada olduğu bölgede tatbikatlarını sürdürüyor. Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.
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