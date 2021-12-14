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Ukrayna'dan 5 milyon vatandaşına flaş Rusya işgali uyarısı

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Giriş: 14.12.2021 15:16
Doğu Avrupa'daki kriz giderek büyüyor. Donbass'taki çatışmalar dünya basını tarafından yakından takip edilirken Ukrayna'dan milyonlarca vatandaşına uyarı geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi.
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