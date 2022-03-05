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Ukrayna'daki savaşın acı yüzü! Kalp masajıyla böyle hayata döndürmeye çalıştılar

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Giriş: 05.03.2022 17:07
Güncelleme:05.03.2022 17:13
Rusya-Ukrayna savaşı 10 gününde devam ederken bölgeden acı görüntüler geliyor. Sabah'tan Uğur Yıldırım'ın kaydettiği görüntüde yaralanan askere kalp masajı yapıldı. Hayata döndürülmeye çalışan asker böyle müdahale edildi.
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