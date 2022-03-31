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Ukrayna’daki insani dram netleşiyor! 5 hafta 4 milyon mülteci

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Giriş: 31.03.2022 09:38
Rusya'nın Ukrayna işgali beşinci haftayı geride bırakırken insani dram derinleşiyor. BM, 24 Şubat - 29 Mart tarihleri arasında Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısını 4 milyon 19 bin 287 olarak açıkladı. Bu mültecilerin 2 milyon 336 bini Polonya'da.

5 HAFTADA 4 MİLYON MÜLTECİ

Polonya'ya (2 milyon 336 bin 799),

Romanya'ya (608 bin 936),

Moldova'ya (387 bin 151),

Macaristan'a (364 bin 804)

Slovakya'ya (281 bin 172),

Rusya'ya (350 bin 632)

Belarus'a (10 bin 902)

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