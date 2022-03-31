31 Mart 2022, Perşembe
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Ukrayna’daki insani dram netleşiyor! 5 hafta 4 milyon mülteci
Rusya'nın Ukrayna işgali beşinci haftayı geride bırakırken insani dram derinleşiyor. BM, 24 Şubat - 29 Mart tarihleri arasında Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısını 4 milyon 19 bin 287 olarak açıkladı. Bu mültecilerin 2 milyon 336 bini Polonya'da.
5 HAFTADA 4 MİLYON MÜLTECİ
Polonya'ya (2 milyon 336 bin 799),
Romanya'ya (608 bin 936),
Moldova'ya (387 bin 151),
Macaristan'a (364 bin 804)
Slovakya'ya (281 bin 172),
Rusya'ya (350 bin 632)
Belarus'a (10 bin 902)