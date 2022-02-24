Ukrayna’daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde kilometrelerce kuyruk oluştu. Rusya sabaha karşı Ukrayna’ya operasyon emri vermesinin ardından şehirlerdeki kritik askeri noktaları ve havaalanlarını vurmaya başladı. Savaş sirenleriyle uyanan halk ise panik halinde market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Özellikle ülkenin başkenti Kiev’de market ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.