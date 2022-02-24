24 Şubat 2022, Perşembe
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Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler Putin'den yardım istedi
Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi. Öte yandan flaş bir iddia da gündeme bomba gibi oturdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da provokasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü.