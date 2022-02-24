Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler Putin'den yardım istedi

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi. Öte yandan flaş bir iddia da gündeme bomba gibi oturdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da provokasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü.