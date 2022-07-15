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Ukrayna'da vahşet! Müstakbel eşini parçalara ayırıp kalbini buzlukta sakladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2022 15:08
Ukrayna’da bir evlilik programına katılan adamın yaptıkları kan dondurdu. Avukatlık yapan katil, müstakbel eşini önce boğarak öldürdü, sonra da vücudunu parçalara ayırıp bazı parçalarını attı. Olayla ilgili açıklama yapan bölge polis şefi Andrei Nebytov, "Zanlının sevgilisinin kalbini söktüğünü, böbreklerini ve cinsel organlarını parçaladığını" söyledi. Nebytov, "Cani birkaç gün boyunca diğer kalıntılarını çöplüklere attı, bazen de bisikletiyle evden 'şüpheli paketler' çıkarırken görüldü." dedi. İşte dehşete düşüren cinayetin detayları...
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