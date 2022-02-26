26 Şubat 2022, Cumartesi
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Ukrayna'da sivil araçlar bombaların ve kurşunların altında kaldı!
Rusya-Ukrayna savaşı 3. gününde! Bombalanan şehirlerden art arda görüntüler gelmeye devam ediyor. Harkov'da seyir halinde ilerleyen bir araç havan topu saldırısının ortasında buldu.