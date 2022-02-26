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Ukrayna'da sivil araçlar bombaların ve kurşunların altında kaldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2022 12:11
Rusya-Ukrayna savaşı 3. gününde! Bombalanan şehirlerden art arda görüntüler gelmeye devam ediyor. Harkov'da seyir halinde ilerleyen bir araç havan topu saldırısının ortasında buldu.
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