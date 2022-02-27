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Ukrayna'da silahlanan sivillerin, Rus tankını durdurduğu anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2022 13:29
Ukrayna'da silahlanan siviller, Çernihiv bölgesinde ilerleyen Rus tankını durdurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri?nden yapılan açıklamada, ''Koryukivka şehrinin eteklerinde, Chernihiv bölgesinde insanlar düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor'' denildi. Görüntülerde, bir grup silahlı sivil ve güvenlik görevlisinin Rus tankını durdurduğu görüldü.
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