24 Şubat 2022, Perşembe
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Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi mi? Ukrayna Rusya'ya karnı hangi önlemleri aldı? Ukrayna Rusya savaşı ne zaman başladı?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu. Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a özel operasyon, Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti. Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti. Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.