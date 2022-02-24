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Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi mi? Ukrayna Rusya'ya karnı hangi önlemleri aldı? Ukrayna Rusya savaşı ne zaman başladı?

İHA
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Giriş: 24.02.2022 12:10
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu. Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a özel operasyon, Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti. Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti. Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.
Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edildi
Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi
Canlı yayının patlama sesleri
Canlı yayının patlama sesleri
Ukrayna’da mühimmat deposunda patlama
Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama
AB’den 2. Dünya savaşı benzetmesi
AB’den 2. Dünya savaşı benzetmesi
İşte vurulan radar üssü
İşte vurulan radar üssü
Rusya tanklarının şehre girişi kamerada!
Rusya tanklarının şehre girişi kamerada!
Ukrayna’daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk
Ukrayna’daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk
Rusya’nın istilasıyla uyandık
"Rusya'nın istilasıyla uyandık"
Rusya’nın Ukrayna harekatı başladı
Rusya'nın Ukrayna harekatı başladı
Uzun kuyruklar oluştu
Uzun kuyruklar oluştu
Rus ordusunun Kırım’dan giriş anları kamerada
Rus ordusunun Kırım'dan giriş anları kamerada
İki köyde kontrol sağlandı
İki köyde kontrol sağlandı
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