08 Nisan 2022, Cuma
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Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Ukrayna'nın Odessa kentinde Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı. Cuma namazını kılan Ahıska Türkü Yusuf Abdullah, "Normal hayat da devam ediyor. Yaşamaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Her şey Allah'a şükür iyiye gidiyor, inşallah iyi olacak." dedi.