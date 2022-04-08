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Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

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Giriş: 08.04.2022 16:23
Ukrayna'nın Odessa kentinde Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı. Cuma namazını kılan Ahıska Türkü Yusuf Abdullah, "Normal hayat da devam ediyor. Yaşamaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Her şey Allah'a şükür iyiye gidiyor, inşallah iyi olacak." dedi.
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Ukrayna’da Ramazan’ın ilk cuma namazı kılındı
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