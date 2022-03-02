02 Mart 2022, Çarşamba
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Ukrayna'da savaş hattında silah sesleri yükselirken, bir bölgeden kara dumanların yükseldiği anlar kameralara yansıdı..
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 7. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. Savaşın 7. gününde şiddetli çatışmalar devam ederken ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor..