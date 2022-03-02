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Ukrayna'da savaş hattında silah sesleri yükselirken, bir bölgeden kara dumanların yükseldiği anlar kameralara yansıdı..

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2022 11:47
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 7. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. Savaşın 7. gününde şiddetli çatışmalar devam ederken ülkenin en büyük ikinci kenti Harkov'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor..
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