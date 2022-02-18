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Ukrayna'da savaş çanları! Siviller tahliye ediliyor | A Haber Rusya - Ukrayna sınırında

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 14:28
Rusya - Ukrayna krizinin, savaşa dönme ihtimali sivilleri de evlerinden etti. Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinde Rusya yanlısı milislerin ateşlediği roketler bir anaokuluna isabet etti. 2 sivil yaralandı. Bunun üzerine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bölgedeki sivilleri tahliye etmeye başladı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak bölgeden detayları aktardı.
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