18 Şubat 2022, Cuma
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Ukrayna'da savaş çanları! Siviller tahliye ediliyor | A Haber Rusya - Ukrayna sınırında
Rusya - Ukrayna krizinin, savaşa dönme ihtimali sivilleri de evlerinden etti. Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinde Rusya yanlısı milislerin ateşlediği roketler bir anaokuluna isabet etti. 2 sivil yaralandı. Bunun üzerine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bölgedeki sivilleri tahliye etmeye başladı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak bölgeden detayları aktardı.