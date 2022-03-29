29 Mart 2022, Salı
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Ukrayna’da Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına alındı
Ukrayna Savunma Birimleri, ülkedeki Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne baskın düzenleyerek, Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına aldı.