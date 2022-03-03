03 Mart 2022, Perşembe
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Ukrayna’da patlama anı canlı yayına yansıdı
Ukrayna’da son durumu izleyicilerine aktaran Amerikan televizyonu CBS (SİBİES) televizyonu patlama anını kaydetti. Muhabirin yayını bitirdiği anda yaşanan patlama etrafı aydınlattı.