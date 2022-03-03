03 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna’da patlama anı canlı yayına yansıdı

Ukrayna’da patlama anı canlı yayına yansıdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2022 11:01
Ukrayna’da son durumu izleyicilerine aktaran Amerikan televizyonu CBS (SİBİES) televizyonu patlama anını kaydetti. Muhabirin yayını bitirdiği anda yaşanan patlama etrafı aydınlattı.
Birçok Rus asker esir düşüyor
Birçok Rus asker esir düşüyor
Ukrayna’da patlama anı canlı yayına yansıdı
Ukrayna’da patlama anı canlı yayına yansıdı
Rusların girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor
Rusların girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor
Ukrayna-Rusya savaşında 8.gün
Ukrayna-Rusya savaşında 8.gün
Kiev sokak savaşına mı hazırlanıyor?
Kiev sokak savaşına mı hazırlanıyor?
Harkov’a yoğun bombardıman!
Harkov'a yoğun bombardıman!
ABD merkezli NBC’de Batı’nın gerçek yüzünü gösteren anlar
ABD merkezli NBC'de Batı'nın gerçek yüzünü gösteren anlar
Rusya Moldova’dan mı saldıracak?
Rusya Moldova'dan mı saldıracak?
Rusya’dan Oblastın’a hava saldırısı
Rusya'dan Oblastın'a hava saldırısı
Rus uçakları İrpin kentini böyle bombaladı!
Rus uçakları İrpin kentini böyle bombaladı!
Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar
Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar
A Haber Ukrayna-Romanya sınırında
A Haber Ukrayna-Romanya sınırında
Daha Fazla Video Göster