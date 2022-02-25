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Ukrayna’da panik ve korku sürüyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 10:16
Son dakika haberi... Rusya Ukrayna'ya 3 ayrı cepheden saldırdı. Peki savaşın ikinci gününde neler yaşanıyor? A Haber ekibi krizin başladığı andan itibaren gelişmeleri sıcak noktadan anbean aktarıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Mariupol'den son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Yaklaşık yarım saat önce şiddetli bir patlama sesi daha geldi yine Donetsk bölgesinden. Rusya destekli ayrılıkçıların bu noktaya ulaşmaya çalıştıkları yerden bir havan saldırısı düzenlendi.Banka kuyruklarında yoğun kalabalıklar oluşturdukları bilgisini " dedi.
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