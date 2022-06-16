Ukrayna'da önemli gün! Kiev'de beşli zirve: İşgal sonrası bir ilk

Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün 4 Avrupa liderini ağırlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya işgalinden bu yana ilk kez Ukrayna’ya gitti.