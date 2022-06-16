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Ukrayna'da önemli gün! Kiev'de beşli zirve: İşgal sonrası bir ilk

İHA
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Giriş: 16.06.2022 17:18
Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün 4 Avrupa liderini ağırlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya işgalinden bu yana ilk kez Ukrayna’ya gitti.
Kiev’de beşli zirve: İşgal sonrası bir ilk
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