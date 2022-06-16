16 Haziran 2022, Perşembe
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Ukrayna'da önemli gün! Kiev'de beşli zirve: İşgal sonrası bir ilk
Ukrayna'nın başkenti Kiev bugün 4 Avrupa liderini ağırlıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya işgalinden bu yana ilk kez Ukrayna’ya gitti.