24 Şubat 2022, Perşembe
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Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama anı kamerada!
Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Ukrayna medyası, patlamanın ardından bölgenin tahliye edildiğini, Ukrayna askerleri arasında patlama nedeniyle yaralıların da bulunduğunu duyurdu. Patlamanın Rusya saldırısı sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.