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Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama anı kamerada!

DHA
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Giriş: 24.02.2022 12:04
Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Ukrayna medyası, patlamanın ardından bölgenin tahliye edildiğini, Ukrayna askerleri arasında patlama nedeniyle yaralıların da bulunduğunu duyurdu. Patlamanın Rusya saldırısı sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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