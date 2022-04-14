14 Nisan 2022, Perşembe
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Ukrayna'da itfaiye istasyonu vuruldu
Ukrayna Rusya savaşının ellinci gününde bölgede sakinlik hakim olsa da tehditler sürüyor. Rusya, Ukrayna'yı topraklarına saldırırsa başkent Kiev'i vurmakla tehdit ediyor. Ukrayna’da itfaiye ekipmanlarının bulunduğu bine yerle bir oldu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den detayları aktardı.