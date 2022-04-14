Ukrayna'da itfaiye istasyonu vuruldu

Ukrayna Rusya savaşının ellinci gününde bölgede sakinlik hakim olsa da tehditler sürüyor. Rusya, Ukrayna'yı topraklarına saldırırsa başkent Kiev'i vurmakla tehdit ediyor. Ukrayna’da itfaiye ekipmanlarının bulunduğu bine yerle bir oldu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den detayları aktardı.

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