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Ukrayna'da itfaiye istasyonu vuruldu

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 13:31
Ukrayna Rusya savaşının ellinci gününde bölgede sakinlik hakim olsa da tehditler sürüyor. Rusya, Ukrayna'yı topraklarına saldırırsa başkent Kiev'i vurmakla tehdit ediyor. Ukrayna’da itfaiye ekipmanlarının bulunduğu bine yerle bir oldu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den detayları aktardı.
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İtfaiye istasyonu vuruldu
İtfaiye istasyonu vuruldu
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