05 Mart 2022, Cumartesi
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Ukrayna'da insani koridorların açılmasıyla halk tren garlarına akın etti: İzdiham anları kamerada
Rusya'nın geçici ateşkes kararı sonrası Mariupol ve Volnovaha'da sivil tahliyesi için insani koridor açıldı. Bölgeden uzaklaşmak isteyen siviller, tren garına akın etti.