Ukrayna’da helikopter neden düştü? Hayatını kaybedenler çiçeklerle anıldı

Ukrayna'da İçişleri Bakanı Denys Monastyrski dahil 18 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Hayatını kaybedenler için olay yerine çiçekler bırakıldı. Yaralıların tedavisi ise sürüyor.

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