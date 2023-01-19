19 Ocak 2023, Perşembe
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Ukrayna’da helikopter kazası: İçişleri Bakanı Monastırskiy öldü! Rusya kazaya ne dedi?
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, anaokulunun yanına helikopter düştü. Olayda Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve müsteşar dahil 3'ü çocuk 18 kişinin öldüğü açıklandı, 26 kişi de yaralandı. Peki Rusya kazaya ne dedi? Kazanın yankılarına ilişkin detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Mokova’dan aktardı.