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Ukrayna’da halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2022 17:22
Başkent Kiev'in kuzeydoğusundaki Çernihiv Bölgesinde bulunan Bakhmach kasabasında halk yolda ilerleyen Rus tanklarının önüne geçerek çıplak elle tankları durdurmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı
Halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı
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