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Ukrayna’da Gogolev köyü bombalandı

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Giriş: 12.03.2022 15:54
Güncelleme:12.03.2022 15:54
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Brovary şehrindeki Gogolev köyü vuruldu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Rusya askeri hedeflerinin yanı sıra sivil yerleşim alanlarını da bombalıyor. Kiev’e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Brovary şehrine bağlı Gogolev köyü, Rus hava saldırısı altında kaldı. Köy yerine düşen 2 bomba çevredeki evlere zarar verdi. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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