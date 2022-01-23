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Ukrayna’da eller tetikte! Ukrayna’da ‘savaşa hazır olun’ rehberi yayınlandı | A Haber Donbas’ta

A Haber
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Giriş: 23.01.2022 11:33
Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna arasında diplomatik girişimler ve askeri gerilim devam ederken Kiev yönetimi savaş durumunda halkın nelere dikkat etmesi gerektiğine dair savaş kılavuzu yayınladı. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Rusya - Ukrayna sınırındaki Donbas bölgesinde haber nöbetinde. İşte bölgeden son gelişmeler...
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