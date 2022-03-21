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Ukrayna’da bir Rus general daha öldürüldü! Karadeniz donanmasından 2. isim

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Giriş: 21.03.2022 09:20
Ukrayna'daki kararlı ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, sahada önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Kiev yönetimi, son olarak Mariupol'de bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna'da hayatını kaybeden 6. general olan Paliy, Karadeniz'deki Rus donanmasının yardımcı komutanıydı.
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