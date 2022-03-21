21 Mart 2022, Pazartesi
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Ukrayna’da bir Rus general daha öldürüldü! Karadeniz donanmasından 2. isim
Ukrayna'daki kararlı ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, sahada önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Kiev yönetimi, son olarak Mariupol'de bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna'da hayatını kaybeden 6. general olan Paliy, Karadeniz'deki Rus donanmasının yardımcı komutanıydı.