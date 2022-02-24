24 Şubat 2022, Perşembe
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Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor
SON DAKİKA! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Ukrayna'nın başkent Kiev, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun Odessa bölgesine çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. Başkent Kiev’de sirenler çalıyor