Haberler Dünya Videoları Ukrayna'da barışın anahtarı güvenlik garantileri!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 19:23
ABD’nin öncülüğünde başlatılan Ukrayna barış görüşmelerinde kritik başlık güvenlik garantileri oldu. Kiev yönetimi, Rusya’nın olası yeni saldırılarına karşı kalıcı ve somut garantiler talep ediyor. Washington’un liderliğinde yürütülen müzakerelere Avrupa ülkeleri de dahil oldu. Masada askeri destekten diplomatik teminata kadar birçok seçenek bulunuyor. Görüşmeler, hem Ukrayna’nın geleceği hem de Avrupa’nın güvenliği açısından belirleyici rol oynuyor. Sürecin nasıl şekilleneceği tüm dünyanın gözü önünde gelişiyor.
