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Ukrayna’da 9 katlı apartman vuruldu

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 13:34
Ukrayna'da sivillerin kaldığı yerleşim yeri vuruldu. En az 35 kişi hayatını kaybetti. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiev aktardı.
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