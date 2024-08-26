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Ukrayna yeni güne sirenlerle uyandı! Rusya'dan son dönemin en büyük hava saldırısı

Ukrayna yeni güne sirenlerle uyandı! Rusya'dan son dönemin en büyük hava saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 22:54
Güçlerinin ilerleyişi sürerken, Rusya’dan Ukrayna’ya son haftaların en büyük saldırısı geldi. Peş peşe havalanan Rus savaş uçakları, Ukrayna’nın doğusunu bombaladı. Birçok kentte sirenler çaldı. Başkent Kiev’de de peş peşe patlamalar duyulurken, saldırı nedeniyle bölgede elektrik ve su kesintileri yaşandı.
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