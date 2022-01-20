20 Ocak 2022, Perşembe
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Ukrayna ve Rusya’dan Başkan Erdoğan’ın teklifine destek! Ukrayna: Erdoğan’ın teklifi potansiyele sahip
Rusya ile Ukrayna arasında bir sıcak çatışmanın başlama ihtimali an meselesiyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki müzakere teklifi Ukrayna'da büyük yankı uyandırdı. Kiev yönetimi, teklifin şüphesiz "İyi düşünülmüş ve potansiyele sahip olduğunu" vurguladı.