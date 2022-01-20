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Ukrayna ve Rusya’dan Başkan Erdoğan’ın teklifine destek! Ukrayna: Erdoğan’ın teklifi potansiyele sahip

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Giriş: 20.01.2022 15:26
Rusya ile Ukrayna arasında bir sıcak çatışmanın başlama ihtimali an meselesiyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki müzakere teklifi Ukrayna'da büyük yankı uyandırdı. Kiev yönetimi, teklifin şüphesiz "İyi düşünülmüş ve potansiyele sahip olduğunu" vurguladı.
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