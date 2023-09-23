23 Eylül 2023, Cumartesi
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Ukrayna: “Sivastopol'deki karargaha füzeli saldırıda Rus generaller dahil 9 kişi öldü''
Ukrayna’nın dün Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinde bulunan Rusya Donanması Karadeniz Filosunun karargahına gerçekleştirdiği füzeli saldırı gündemdeki yerini koruyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kyrylo Budanov yaptığı açıklamada, füzeli saldırıda aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Budanov, “Yaralılar arasında General Romanchuk da var” diye konuştu. Ukraynalı bir askeri kaynak ise BBC'ye saldırının İngiltere ve Fransa tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.