Ukrayna sınırlarında neler oluyor? Çocuklar neden kayboluyor?

Ukrayna'dan Avrupa'ya geçen mülteci sayısı 3 milyona yaklaşırken, korkulan senaryo gerçekleşmeye başladı. Yoğun insan dalgası karşısında ülkeler çaresiz kalırken, aileleri olmadan sınırı geçen çocukların kaybolmaya başladığı ortaya çıktı. Sınır noktalarında insan kaçakçılığı vakaları yaşanırken, Ukraynalı kadınlar da kötü muameleye maruz kalıyor. Sınırı geçen ukraynalı çocuklar kaçırılıyor mu? Sınır noktalarında insan kaçakçılığı vakaları neden yaşanıyor? İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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