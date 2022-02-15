Ukrayna sınırında tansiyon düşüyor mu?

ABD yönetimi, Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceği mesajını verirken Moskova’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.