15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna sınırında tansiyon düşüyor mu?

Ukrayna sınırında tansiyon düşüyor mu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2022 16:30
ABD yönetimi, Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceği mesajını verirken Moskova’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.
Ukrayna sınırında tansiyon düşüyor mu?
Ukrayna sınırında tansiyon düşüyor mu?
Sınırda tansiyon düşüyor mu?
Sınırda tansiyon düşüyor mu?
NATO’dan Rusya açıklaması!
NATO’dan Rusya açıklaması!
Rusya Ukrayna’yı işgal edecek mi?
Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?
Görevini tamamlayan birlikler üslere dönüyor
"Görevini tamamlayan birlikler üslere dönüyor"
Arızalanan uçak otoyola indi!
Arızalanan uçak otoyola indi!
Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih!
Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih!
BAE’de Başkan Erdoğan’a Her şey seni hatırlatıyor sürprizi!
BAE'de Başkan Erdoğan'a "Her şey seni hatırlatıyor" sürprizi!
Sınır hattında neler oluyor?
Sınır hattında neler oluyor?
Ukrayna’dan ABD Başkanı’na davet
Ukrayna'dan ABD Başkanı'na davet
Ukrayna savaş için sivilleri eğitiyor!
Ukrayna savaş için sivilleri eğitiyor!
Çöp nehri! Kirlilik ortaya çıktı
Çöp nehri! Kirlilik ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster