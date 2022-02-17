17 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukrayna sınırında neler oluyor? Gerginliğin azaltılması için adım atılıyor mu?
Ukrayna Rusya krizi devam ediyor, bir taraftan bölgede yığınakların azaltılması bekleniyor diğer taraftan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Rusya'nın Ukrayna sınırına 7 bin asker konuşlandırdığını iddia etti. Peki sahada durum nasıl? Gelişmeleri Ukrayna bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.