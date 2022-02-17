Ukrayna sınırında neler oluyor? Gerginliğin azaltılması için adım atılıyor mu?

Ukrayna Rusya krizi devam ediyor, bir taraftan bölgede yığınakların azaltılması bekleniyor diğer taraftan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Rusya'nın Ukrayna sınırına 7 bin asker konuşlandırdığını iddia etti. Peki sahada durum nasıl? Gelişmeleri Ukrayna bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

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