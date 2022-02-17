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Ukrayna sınırında neler oluyor? Gerginliğin azaltılması için adım atılıyor mu?

A Haber
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Giriş: 17.02.2022 10:14
Ukrayna Rusya krizi devam ediyor, bir taraftan bölgede yığınakların azaltılması bekleniyor diğer taraftan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Rusya'nın Ukrayna sınırına 7 bin asker konuşlandırdığını iddia etti. Peki sahada durum nasıl? Gelişmeleri Ukrayna bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
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