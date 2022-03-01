01 Mart 2022, Salı
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Ukrayna SİHA'lar ile RUS SAM BUK'ları yok etti! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Rusya-Ukrayna savaşının 6. gününde çatışma bölgelerinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bayraktar TB2 SİHA'ları ile Rus birliklerinin vurulduğu görüntüleri paylaştı. Dünya basını Rus SAM BUK'ların yok edildiği görüntüleri gündeme taşıdı.