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Ukrayna savaşında yeni cephe! Rusya yedek askerleri Kursk bölgesine sevk ediyor

Ukrayna savaşında yeni cephe! Rusya yedek askerleri Kursk bölgesine sevk ediyor

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 15:26
Rusya Ukrayna savaşında yeni bir cephe açıldı. Rus Savunma Bakanlığı yedek askerlerin Kursk bölgesine sevk edildiğini açıkladı. Kursk Nükleer Santralinin bulunduğu Kurçatov'dan birkaç kilometre uzaklıkta sert çatışmaların yaşandığını belirtildi.  Rus güçlerinin, Ukrayna askerlerini geri püskürtmeye çalıştığı vurgulandı.
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