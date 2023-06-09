Ukrayna savaşında son gelişmeler neler? Ukrayna büyük saldırıyı başlattı mı?

ABD medyası, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun bir süredir beklenen büyük saldırıyı başlattığını yazdı. Peki Ukrayna'dan böyle bir saldırı hamlesi geldi mi? Taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapıldı mı? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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