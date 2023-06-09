09 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna savaşında son gelişmeler neler? Ukrayna büyük saldırıyı başlattı mı?

Ukrayna savaşında son gelişmeler neler? Ukrayna büyük saldırıyı başlattı mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.06.2023 09:03
ABD medyası, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun bir süredir beklenen büyük saldırıyı başlattığını yazdı. Peki Ukrayna'dan böyle bir saldırı hamlesi geldi mi? Taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapıldı mı? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna büyük saldırıyı başlattı mı?
Ukrayna büyük saldırıyı başlattı mı?
ABD Başkanı Biden’dan LGBT terörüne destek
ABD Başkanı Biden'dan LGBT terörüne destek
Köpek balığı denizdeki turist canlı canlı yedi
Köpek balığı denizdeki turist canlı canlı yedi
New York seması sarıya döndü
New York seması sarıya döndü
Sırbistan’da kitlesel protestolar!
Sırbistan'da kitlesel protestolar!
Fransa’da tartışmalı Terör Yasası
Fransa'da tartışmalı Terör Yasası
Yunanistan’da seçim çıkmazı!
Yunanistan’da seçim çıkmazı!
NATO’dan Rusya’ya gözdağı
NATO'dan Rusya'ya gözdağı
ABD’deki LGBT sapkınlığına karşı protesto
ABD’deki LGBT sapkınlığına karşı protesto
Rusya’dan NATO’ya misilleme!
Rusya'dan NATO'ya misilleme!
Şok görüntü! Baraj havaya uçuruldu
Şok görüntü! Baraj havaya uçuruldu
NATO’ya girmek isteyen İsveç’te PKK gösterisi
NATO’ya girmek isteyen İsveç’te PKK gösterisi
Daha Fazla Video Göster