08 Mart 2022, Salı
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Ukrayna savaşında 13. gün! Rusya'dan 5 kentte tahliye ateşkesi
Rusya, saldırıların hedefindeki 5 kentten tahliyeler için geçici ateşkes kararı aldı. Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivil tahliyeleri Moskova saati ile sabah 10'da başlayacak. Öte yandan Rusya - Ukrayna savaşında füzeler yerleşim yerlerini vurdu. Birçok bölgede çatışmalar şiddetlendi. Dehşete düşüren saldırı anları kameralara yansıdı.