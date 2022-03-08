Ukrayna savaşında 13. gün! Rusya'dan 5 kentte tahliye ateşkesi

Rusya, saldırıların hedefindeki 5 kentten tahliyeler için geçici ateşkes kararı aldı. Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivil tahliyeleri Moskova saati ile sabah 10'da başlayacak. Öte yandan Rusya - Ukrayna savaşında füzeler yerleşim yerlerini vurdu. Birçok bölgede çatışmalar şiddetlendi. Dehşete düşüren saldırı anları kameralara yansıdı.

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