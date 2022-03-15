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Ukrayna savaşın bilançosunu açıkladı! Rusya ne cevap verdi?

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Giriş: 15.03.2022 15:11
Rusya'nın saldırıları sonucu Kiev'de bulunan 16 katlı bir apartmana top mermisi isabet etti. Tamamen küle dönen apartmanda en az 5 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi ise kurtarıldı. Bir taraftan da, hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan savaşın bilançosuna ilişkin yeni açıklamalar geldi.
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Ukrayna savaşın bilançosunu açıkladı!
Ukrayna savaşın bilançosunu açıkladı!
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