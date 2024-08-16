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Ukrayna savaşı Rus toprağına taşıdı

Ukrayna savaşı Rus toprağına taşıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 11:57
Güncelleme:16.08.2024 11:57
Ukrayna'nın işgal ettiği Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişi sürüyor. Ukrayna, o bölgede askeri komuta merkezleri kuracak. A Haber muhabiri Agşin Kişyev aktardı.
Ukrayna savaşı Rus toprağına taşıdı
Ukrayna savaşı Rus toprağına taşıdı
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