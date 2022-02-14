14 Şubat 2022, Pazartesi
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Ukrayna savaş için sivilleri eğitiyor!
Avrupa'nın doğusundaki Rusya-Ukrayna krizi her geçen gün büyümeye devam ediyor. ABD, AB ve NATO'nun Rusya ile temas kurmaya devam ederken, Ukrayna da sivil vatandaşlarını olası savaşa hazırlıyor. Dünya basınına servis edilen görüntülerde kadın-erkek ve 7'den 70'e herkesin silah eğitimi aldığı görüldü.