Ukrayna Rusya savaşının çıkış noktasında referandum kararı

Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlenen füzeli saldırıyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Ayrıca savaşın çıkış noktası olarak gösterilen ayrılıkçı bölgelerle ilgili referandum kararı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.