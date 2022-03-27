27 Mart 2022, Pazar
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Ukrayna Rusya savaşının çıkış noktasında referandum kararı
Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlenen füzeli saldırıyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Ayrıca savaşın çıkış noktası olarak gösterilen ayrılıkçı bölgelerle ilgili referandum kararı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.