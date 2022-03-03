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Ukrayna-Rusya savaşında 8.gün | Harkov'da şiddetli patlama | Kiev’de ısıtma hattına seyir füzesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2022 09:28
Ukrayna-Rusya savaşı 8.gününde de sıcak geçiyor. Rus savaş uçakları İrpin'de svil yerleşim yerlerini bombaladı. Rus birlikleri barikat kurarak yolu kapatan sivillere ateş açtı. Saldırıda Rus birliklerinin bir tesisi vurduğu bildirildi. Tren istasyonunun yakınındaki merkez ısıtma sistemi vuruldu.
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