03 Mart 2022, Perşembe
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Ukrayna-Rusya savaşında 8.gün | Harkov'da şiddetli patlama | Kiev’de ısıtma hattına seyir füzesi
Ukrayna-Rusya savaşı 8.gününde de sıcak geçiyor. Rus savaş uçakları İrpin'de svil yerleşim yerlerini bombaladı. Rus birlikleri barikat kurarak yolu kapatan sivillere ateş açtı. Saldırıda Rus birliklerinin bir tesisi vurduğu bildirildi. Tren istasyonunun yakınındaki merkez ısıtma sistemi vuruldu.