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Ukrayna - Rusya savaşında 52. gün: Kiev'de askeri tesis vuruldu

A Haber
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Giriş: 16.04.2022 13:18
Güncelleme:16.04.2022 13:20
Ukrayna - Rusya savaşında 52'nci güne girildi. Ancak gerilim artmaya devam ediyor. Başkent Kiev, güne patlama sesleriyle başladı. Kiev Belediye Başkanı, sabah saatlerinde Darnitskiy semtinin bombalandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski son yayınladığı video mesajında, 918 yerleşim biriminin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov ise, havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduklarını bildirdi. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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