Ukrayna-Rusya savaşı 2 hafta içinde bitecek mi?

Ukrayna Rusya arasında kalıcı bir ateşkese çok yaklaşıldı. 2 hafta içerisinde Putin ve Zelenskiy'nin Macaristan'da bir araya gelmesi bekleniyor. Peki Putin'in Ukrayna'daki savaşı bitirme konusunda gerçek niyeti ne? Putin gerçekten barış mı arıyor yoksa blöf mü yapıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.

