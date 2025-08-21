Ukrayna-Rusya savaşı 2 hafta içinde bitecek mi?

21 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 21.08.2025 09:33
Ukrayna Rusya arasında kalıcı bir ateşkese çok yaklaşıldı. 2 hafta içerisinde Putin ve Zelenskiy'nin Macaristan'da bir araya gelmesi bekleniyor. Peki Putin'in Ukrayna'daki savaşı bitirme konusunda gerçek niyeti ne? Putin gerçekten barış mı arıyor yoksa blöf mü yapıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
