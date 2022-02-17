Ukrayna-Rusya gerilimi! NATO Sekteri Stoltenberg: Rusya büyük bir yığınak yapıyor

Bütün dünya Ukrayna-Rusya sınırında devam gerginliği takip ediyor. Konuyla ilgili son açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapıldı. Stoltenberg, “Rusya büyük bir yığınak yapıyor. Rus askerlerinin çekildiğini görmüş değiliz. Burada büyük artış görüyoruz. Burada gerçekten anlamlı bir çekilme bekliyoruz. Gerginliğin azalması için görüşme yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

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