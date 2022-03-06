06 Mart 2022, Pazar
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Ukrayna ordusu, Rus tankını böyle vurdu!
Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu devam ediyor. Ukrayna, Rusya saldırılarını püskürtmeye çalışırken, Ukrayna ordusu tarafından tespit edilen Rusya’ya ait tank vuruldu.