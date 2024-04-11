11 Nisan 2024, Perşembe
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Ukrayna lideri Zelenski’den Almanya Şansölyesi Schozl’a tepki: Rusya’dan korkuyor
ABD ve Avrupa ülkelerinden son dönemde beklediği askeri yardımları alamayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a tepki gösterdi. Zelenski, Schozl için “Rusya'nın nükleer saldırısından korkuyor” dedi. Rusya ise saldırılarını sürdürüyor.