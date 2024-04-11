Ukrayna lideri Zelenski’den Almanya Şansölyesi Schozl’a tepki: Rusya’dan korkuyor

ABD ve Avrupa ülkelerinden son dönemde beklediği askeri yardımları alamayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a tepki gösterdi. Zelenski, Schozl için “Rusya'nın nükleer saldırısından korkuyor” dedi. Rusya ise saldırılarını sürdürüyor.

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