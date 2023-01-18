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Ukrayna Kiev’de helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy öldü… Sabotaj mı kaza mı?

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 11:32
Güncelleme:18.01.2023 11:50
Son dakika haberi… Kiev’de yaşanan helikopter kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy hayatını kaybetti. Bakan Yardımcısı ve müsteşarı da kazada öldü. A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu konu ile ilgili detayları aktardı.
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