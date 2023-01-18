Ukrayna Kiev’de helikopter kazası! Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy öldü… Sabotaj mı kaza mı?

Son dakika haberi… Kiev’de yaşanan helikopter kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy hayatını kaybetti. Bakan Yardımcısı ve müsteşarı da kazada öldü. A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu konu ile ilgili detayları aktardı.

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